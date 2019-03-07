Kayseri Şehir Hastanesine tam puan

Türkiye'nin en fazla yatak kapasitesiyle hizmete açılan ilk şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi"nden 100 tam puan aldı.

YDA'nın yazılı açıklamasına göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi, YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekip tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, Kamu Özel İşbirliği modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve bin 607 yatak kapasiteye sahip Kayseri Şehir Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde 100 tam puan alan ilk kuruluş olma başarısını gösterdi.