Kayseri Şeker Fabrikası 65. Olağan Mali Genel Kurulu

"Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'ne 'Panpa' markasıyla üretilen şeker için paketleme tesisi kuruldu. Bu tesisin 3 kat büyümesi için hemen bitişiğinde 20 dönümlük arazi alımı gerçekleştirildi. Proje çalışması yapılıyor. Yeşilhisar’da depo inşaatı, Gemerek’te besi çiftliği, Çandır’da bölge binası, tarım market ve depo yatırımı başladı, devam ediyor. Boğazlıyan Şeker’de bir tonluk torbalarda şeker istiflemek için 37 bin tonluk silo inşaatı başladı, sürüyor. Boğazlıyan Şeker’de, arıtma tesisi büyütme yatırımı devam ediyor. Bu yatırımların hepsi 2 ay içerisinde tamamlanacak. Bazı ilçelerimizde yatırım yapılması için arazi temini çalışmaları devam ediyor. Bunların yanında, mausla pancar yükleme işi her geçen yıl gelişerek devam ediyor. Böylece siz değerli çiftçilerimizin hem işi kolaylaşıyor hem masrafları azalıyor hem de tarlalarındaki verimli toprakları taşınmamış oluyor."

Pancar çiftçisini ayakta tutacak, şeker sektörünün en güçlü kuruluşunun Kayseri Şeker olduğunu anlatan Akay, şöyle devam etti:

"Kapasitemiz yüksek olmasına rağmen kanun gereği bir kilo bile kota verilme imkanı yoktu. Yeni fabrika da kurdurulmuyor.

Büyümek için bir tek yol kalmıştı. Devletin elindeki fabrikalar satılırsa oradan alacağımız fabrika ile büyümek. Bu fırsat geçtiğimiz nisan ayında oluştu. Biz de fırsatı kaçırmadık Turhal Şeker Fabrikası’nı ihalede satın aldık. Bu alım, Kayseri Şeker’in başarılarının altın tacı oldu. Şeker fabrikalarının ihale sürecinde de görüldü ki bu sektörün en güçlü kuruluşu Kayseri Şeker’dir.

Türkiye’de pancar çiftçisini ve şeker sektörünü ayakta tutacak olan kuruluş Kayseri Şeker’dir. Şeker sektörü bundan sonra bizim gücümüzle ayakta kalacaktır. Herkesin bu anlayış içerisinde olması gerekiyor. Turhal Şeker'i teslim alındıktan sonra bizim çalışanlarımızın gayreti dillere destan olmuştur.

Adeta Turhal Şeker Fabrikası'nın veya Kayseri Şeker Fabrikasının kuruluş yıllarındaki ruh yeniden canlanmıştır.

Hep birlikte yeni bir heyecan, bir motivasyon oluşmuştur.

İnanıyorum ki bu heyecan ve motivasyon Turhal’da büyük bir başarıyı ortaya çıkaracak, bu başarı da bize yeni kapılar açacaktır."

Akay'ın konuşmasının ardından yaklaşık 7 bin çiftçinin katıldığı genel kurulda, yönetim kurulu faaliyetleri onaylandı.

