Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı ortalama 36,26 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı FiyatKuzu eti (karkas) kg 36,26Dana eti (karkas) kg 26,46Sığır eti (karkas) kg 24,63Arpa kg 0,87
Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı
Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum