KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas düve etinin kilogramı ortalama 25 liradan, kemikli dana etinin kilogramı ise 27,53 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı FiyatDana eti (kemikli) kg 27,53Sığır eti (kemikli) kg 24,73Düve eti (kemikli) kg 26,32
Dana eti (karkas) kg 27,09Düve eti (karkas) kg 25,0Tosun eti (karkas)kg 27,55
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