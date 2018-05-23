KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas düve etinin kilogramı ortalama 25 liradan, kemikli dana etinin kilogramı ise 27,53 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı FiyatDana eti (kemikli) kg 27,53Sığır eti (kemikli) kg 24,73Düve eti (kemikli) kg 26,32

Dana eti (karkas) kg 27,09Düve eti (karkas) kg 25,0Tosun eti (karkas)kg 27,55

