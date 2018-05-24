Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,11 liradan, buğdayın kilogramı ise 0,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,97Arpa kg 0,85Sığır eti (karkas) kg 23,06Tosun eti (karkas)

kg 27,13Dana eti (karkas) kg 27,11

