Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,11 liradan, buğdayın kilogramı ise 0,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,97Arpa kg 0,85Sığır eti (karkas) kg 23,06Tosun eti (karkas)
kg 27,13Dana eti (karkas) kg 27,11
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