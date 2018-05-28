KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 26,33 liradan, buğdayın kilogramı ise 0,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi Miktarı Fiyat Buğday kg 0,97Yonca kg 0,65Kabak çekirdeği kg 18,20Yumurta

kg 0,28Dana eti (karkas) kg 26,33

