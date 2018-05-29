Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, karkas dana etinin kilogramı ise 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı FiyatKuzu eti (karkas) kg 36,26Dana eti (karkas) kg 26,46Sığır eti (karkas) kg 24,63Pastırma (bonfile) kg 75,46
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