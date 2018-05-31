KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda bonfile pastırmanın kilogramı ortalama 75,46 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 46,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Sucuk (1. kalite)kg46,13Pastırma (bonfile) kg75,46Dana eti (karkas)kg28,10Yumurta adet0,27Buğday kg0,97

