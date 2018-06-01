Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı ortalama 82,88 liradan, birinci kalite sucuğun kilogramı 44,29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Sucuk (1. kalite)kg44,29Pastırmakg82,88Dana eti (Karkas)kg27,97İnek eti (Karkas) kg24,50

