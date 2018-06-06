Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan, buğdayın kilogramı 0,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Mısırkg0,93Buğdaykg0,94Dana eti (karkas) kg27,85İnek sütü (çiğ) kg1,44

