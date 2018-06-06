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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan, buğdayın kilogramı 0,94 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan, buğdayın kilogramı 0,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Mısırkg0,93Buğdaykg0,94Dana eti (karkas) kg27,85İnek sütü (çiğ) kg1,44

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