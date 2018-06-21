Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı en yüksek 28 liradan, sucuğun kilogramı 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Mısırkg1,10Buğdaykg1,00Dana eti (karkas) kg28,00Sucukkg

65,00

