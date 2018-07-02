kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en yüksek 72 liradan, sucuğun kilogramı 56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg0,84Buğdaykg0,94Pastırma kg72,00Sucukkg
56,00
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