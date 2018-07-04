kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en yüksek 71 liradan, sucuğun kilogramı ise 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg 0,82Buğdaykg 0,90Kabak çekirdeği kg 16,00Sucuk kg 48,00Pastırmakg 71,00Pastırma (karaparça)kg 62,00Kuzu eti (karkas)kg 36,00Dana eti (karkas)kg 27,75
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