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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Pastırmanın kilogramı en yüksek 71 liradan, sucuğun kilogramı ise 48 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en yüksek 71 liradan, sucuğun kilogramı ise 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Arpakg 0,82Buğdaykg 0,90Kabak çekirdeği kg 16,00Sucuk kg 48,00Pastırmakg 71,00Pastırma (karaparça)kg 62,00Kuzu eti (karkas)kg 36,00Dana eti (karkas)kg 27,75

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