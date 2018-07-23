KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda pastırmanın kilogramı 72 liradan, karkas kuzu etinin kilogramı 34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Kuzu eti (Karkas)kg 34,00Dana eti (karkas) kg 27,00Pastırma kg 72,00Kabak Çekirdeği (Yerli)kg 15,00
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