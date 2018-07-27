kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Arpakg 0,83Buğdaykg 0,87Pastırma kg 71,00Sucuk kg 48,00Dana eti (karkas)kg 27,25Kabak çekirdeği (yerli)kg 15,00

