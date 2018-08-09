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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı 71 liradan, sucuğun kilogramı 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Arpakg 0,87Buğday (yemlik)kg 0,83Pastırma kg 71,00Sucuk kg 48,00Dana eti (karkas)kg 27,00Kuzu eti (karkas) kg 36,00 Kabak çekirdeği (yerli) kg 15,00

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kayseri ticaret borsası

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