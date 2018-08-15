KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg 0,83Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği kg 14,00Sucuk kg 52,00Pastırma (takım)kg 71,00Dana eti (karkas) kg 26,50Sığır eti (karkas)kg 23,00
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