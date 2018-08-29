KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 76 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg 0,88Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00Sucuk kg 54,00Pastırma (takım)kg 76,00Kuzu eti (karkas) kg 37,00
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