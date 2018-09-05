KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, karaparça pastırmanın kilogramı ise 73 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Arpakg 0,95Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00Sucuk kg 54,00Pastırma (karaparça)kg 73,00Dana eti (karkas)kg 29,00Kuzu eti (karkas) kg 37,00

