Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00Sucuk kg 54,00Pastırma (takım)kg 76,00
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