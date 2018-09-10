Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00Sucuk kg 54,00Pastırma (takım)kg 76,00

