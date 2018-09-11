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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Borsada sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 80 liradan satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Sucuk kg 54,00Pastırma (takım)kg 80,00Dana eti (karkas)kg 29,50Kuzu eti (karkas) kg 37,00

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kayseri ticaret borsası

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