KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı 80 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Sucuk kg 54,00Pastırma (takım)kg 80,00Dana eti (karkas)kg 29,50Kuzu eti (karkas) kg 37,00
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