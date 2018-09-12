KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda karaparça pastırmanın kilogramı 75 liradan, yerli kabak çekirdeğinin kilogramı ise 10 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,00Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Pastırma (karaparça) kg 75,00Dana eti (karkas)kg 29,00

