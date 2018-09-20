KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 55 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,50Sucukkg 55,00Pastırma (karaparça) kg 73,50Pastırma (takım)kg 81,50

