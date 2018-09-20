FİNANS

Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Sucuğun kilogramı ortalama 53 liradan, takım pastırmanın kilogramı 80 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 53 liradan, takım pastırmanın kilogramı 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Sucuk kg 53,00Pastırma (takım)kg 80,00Dana eti (karkas)kg 29,50Kuzu eti (karkas) kg 37,00

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladıEdremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayseri kayseri ticaret borsası

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.