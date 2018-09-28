kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 55 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Kabak çekirdeği (yerli)kg10,00Buğday (yemlik)kg 1,50Arpakg 1,50Sucuk kg55,00Pastırma (takım)kg81,50Dana eti (karkas)kg28,50Kuzu eti (karkas) kg36,00
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