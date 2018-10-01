Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 55, takım pastırmanın kilogramı 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Buğday (yemlik) kg 1,00Sucuk kg 55,00Pastırma (takım)kg 80,00Dana eti (karkas)kg 29,50Kuzu eti (karkas) kg 37,00

