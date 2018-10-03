KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 55, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg 1,50Buğday (yemlik) kg 1,50Kabak çekirdeği kg10,00Sucukkg55,00Pastırma (takım)kg81,50Dana eti (karkas)kg28,00Kuzu eti (karkas) kg36,00
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