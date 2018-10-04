Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 54 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Arpakg 1,50Buğday (yemlik) kg 1,50Sucukkg54,00Pastırma (takım)kg81,00Dana eti (karkas)kg28,00Kuzu eti (karkas)kg35,00
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