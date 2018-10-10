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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

Borsada takım pastırmanın kilogramı ortalama 81,50 liradan, sucuğun kilogramı ise 55 liradan satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 81,50 liradan, sucuğun kilogramı ise 55 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,20Sucukkg 55,00Pastırma (takım) kg 81,50Pastırma (karaparça) kg 73,50 Dana eti (karkas)kg 27,50Kuzu eti (karkas) kg 36,00

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kayseri ticaret borsası

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