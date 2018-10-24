kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 81,50 liradan, sucuğun kilogramı ise 50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Sucukkg 50,00Pastırma (takım) kg 81,50Pastırma (karaparça)kg 73,50 Dana eti (karkas)kg 28,00Kuzu eti (karkas) kg 36,00

