kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 81,50 liradan, sucuğun kilogramı ise 50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Kabak çekirdeği (yerli)kg 10,00Arpakg 1,00Sucukkg 50,00Pastırma (takım) kg 81,50Pastırma (karaparça)kg 73,50 Dana eti (karkas)kg 28,00Kuzu eti (karkas) kg 36,00
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