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Kayseri Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Borsada sucuğun kilogramı ortalama 50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Arpakg 0,90Kabak çekirdeğikg 10,00Sucukkg 50,00Pastırma (takım) kg 81,50Pastırma (karaparça)kg 73,50 Dana eti (karkas)kg 27,00Kuzu eti (karkas) kg 36,00

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kayseri ticaret borsası

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