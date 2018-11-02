kayseri ticaret borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 81,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat Buğday (yemlik)kg 1,50Arpakg 0,90Kabak çekirdeğikg 10,00Sucukkg 50,00Pastırma (takım) kg 81,50Pastırma (karaparça)kg 73,50 Dana eti (karkas)kg 27,00Kuzu eti (karkas) kg 36,00
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