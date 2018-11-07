FİNANS

Kayseri'de Ebulhayır Barajı'nda su tutulmaya başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ebulhayır Barajı'nda su tutulmaya başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çalışmaları tamamlanmak üzere olan Ebulhayır Barajı'nda su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, Kayseri'ye yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda uygulamaya koydukları modern sulama projeleriyle tarımda verim artışını, üretim deseninin çeşitlenmesini, çiftçi gelirlerinde artış sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Çalışmaları tamamlanmak üzere olan Ebulhayır Barajı'nda su tutulduğunu belirten Aydın, barajda depolanacak su ile 3 bin 960 dekar arazinin sulanacağını kaydetti.

Barajın 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Aydın, projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 295 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacakRus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak
Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (3)Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebulhayır Barajı kayseri su tutulmaya başlandı

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

Finansevim'den sektörde 'ilk'e imza atan kampanya

Finansevim'den sektörde 'ilk'e imza atan kampanya

Sabancı Holding'in 3. çeyrek net kârı 2.1 milyar liraya çıktı

Sabancı Holding'in 3. çeyrek net kârı 2.1 milyar liraya çıktı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (3)

Çorum Şeker Fabrikası'nda borçlar ödenecek pancar alımı başlayacak (3)

AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

AB ülkeleri 'dijital vergide' anlaşamadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.