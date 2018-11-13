FİNANS

Kayseri'de engellilerin su faturalarında yüzde 50 indirim

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

KASKİ, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların su tüketim bedellerinde yüzde 50 indirim uygulayacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), yüzde 40 ve üzeri engeli olan 27 bin 319 kişinin su tüketim bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdi.

Kentte 2019 yılının mayıs ayına kadar su ücretlerine zam yapılmaması da karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Kurulu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında toplandı.

Burada yaptığı konuşmada, kentte yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişi sayısının 27 bin 319 olduğunu belirten Çelik, bu abonelerin su ücretinde 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulanması için kurul üyelerinden destek istedi.

Çelik'in isteği, genel kurulda karara bağlanarak kabul edildi.

Çelik, 2019 yılı mayıs ayına kadar su ücretinin sabitlenmesi talebini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Memba suyu kalitesindeki su fiyatımız 3 lira 94 kuruş. İstanbul'da 12 lira, Ankara'da 7,70 lira, İzmir'de 11,38 lira, Konya'da 4,09 lira, Gaziantep'te 8 lira, Mersin'de 9 lira, Adana'da 4,80 lira, Kocaeli'de 6,80 lira, Malatya'da 4,05 lira. Su fiyatlarımız, Türkiye ortalamasının yüzde 48 altında. Suyumuzun kalitesi ise başka illerle karşılaştırılamaz. Fiyatlarımız her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre revize ediliyor. Şu anki rakamlara göre artırdığımızda su bedellerinde ciddi artışlar olacak. Genel kurulumuzun uygun görmesi halinde ekonomik dalgalanmaların olduğu 6 aylık dönemde, 2019 yılı mayıs ayı genel kurulumuza kadar bu artışı durdurmak istiyoruz. Su fiyatlarının tüm aboneler için mayıs ayına kadar dondurulması yönünde teklifimiz var."

Bu talep üzerine alınan kararla, suya her ay enflasyon oranında yapılan artış, 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2019 yılı mayıs ayına kadar durduruldu.

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Anahtar Kelimeler:
engelli KASKİ su faturası

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