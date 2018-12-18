FİNANS

Kayseri'de Japon Panasonic ortaklı güneş enerjisi yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Japon teknoloji şirketi Panasonic ve Seferoğlu Elektrik ortaklığıyla Kayseri'de Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji kooperatifine ait çatı tipi güneş enerjisi santralinin birinci fazı devreye alındı

Japon teknoloji şirketi Panasonic ve Seferoğlu Elektrik ortaklığıyla Kayseri'de yenilenebilir enerji kooperatifine ait çatı tipi güneş enerjisi santralinin (GES) ilk fazı açıldı.

Panasonic'ten yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen HIT panellerinin kullanıldığı dünyanın en büyük çatı projesi Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi GES, toplam 7,2 milyon dolarlık yatırımla devreye alındı.

Yatırımı planlayan, gerçekleştiren, işletme ve bakımını üstlenen Seferoğlu Elektrik'in verilerine göre, açılışı yapılan tesisin ilk fazında yılda 7,5 gigavatsaat elektrik üretilecek.

Türkiye'nin en büyük çatı projelerinden biri olan santralde, 18 bin adet 325 panel yerleştirilerek 36 bin metrekare çatı alanında 5,8 megavat kurulu güce ulaşıldı.

Türkiye'nin 743 KOBİ üyeli ilk çok ortaklı GES projesi olan yatırım tamamlandığında, toplam kurulu güç yaklaşık 35 megavata ulaşacak.

- "Türkiye önemli ve potansiyeli yüksek bir ülke"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferoğlu Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Murat Seferoğlu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini belirterek, "Panasonic ortaklığında gerçekleştirdiğimiz bu projenin, sadece ülkemize değil, dünyaya da örnek olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi çok önemli. Gerçekleştirilen proje bir çok alanda ilk oldu. İnanıyorum ki bunu başka GES projeleri de izleyecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü Tatsuya Kumazawa da şirketin Türkiye’deki çalışmalarına dikkati çekerek, "Türkiye bizim için önemli ve potansiyeli yüksek bir ülke. Avrupa’nın en güneyinde bulunmakla beraber Türkiye, güneş potansiyeli açısından günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 2 bin 650 saat güneşlenme saatine sahip bulunuyor. Bu sıcak ve güzel ülkeye daha birçok güneş enerjisi projeleri kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacakKonutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak
Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldıPerakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GES güneş enerjisi santrali kayseri Panasonic Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü Tatsuya Kumazawa Seferoğlu Elektrik Seferoğlu Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Murat Seferoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

Milli Piyangonun 'asıl talihlileri' milyonlar kazanan ünlü bayiler

Milli Piyangonun 'asıl talihlileri' milyonlar kazanan ünlü bayiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Konutta kapıyı 'Faizsiz Finans' açacak

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

Perakende satışlar Ekim’de yıllık yüzde 7.5 azaldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’nın başarı hikayeleri paylaşıldı

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

Lahanada fiyat sevindirdi, rekolte üzdü

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

'Kirpiş' kestaneler çocuklar için raflarda

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.