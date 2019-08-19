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Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri yeni zam teklifini protesto etti

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.

Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri yeni zam teklifini protesto etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini protesto etti.
Türkiye Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup adına konuşan Kamu-Sen Kayseri Temsilcisi Kamil Ünal, yeni zam teklifinin kendilerini sefalete sürüklediğini savundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyonun yüzde 20,3 olduğunu öne süren Ünal, "Dört kişilik ailenin vazgeçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken, memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. Yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6, elektriğe yüzde 34,8 zam yapıldı. Mutfak yangın yerine döndü. Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor. Enflasyon hedefinin yüzde 9,8 olduğu yerde memura yüzde dört artı dört zam teklif etmenin gerekçesi nedir? Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor. Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor" dedi.
Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri yeni zam teklifini protesto ettiKayseri'de Kamu-Sen üyeleri yeni zam teklifini protesto etti

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