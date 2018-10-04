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Kayseri'de kurulacak "model fabrika" için yol haritası belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Kentte 14 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek model fabrika projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak üzere Kayseri Sanayi Odası bünyesinde icra komitesi oluşturuldu, yol haritası tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) bünyesinde, kentte kurulacak model fabrika için icra komitesi oluşturuldu yol haritası belirlendi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta KOBİ'ler olmak üzere, işletmelerin yalın üretim tekniklerini kullanarak süreçlerini iyileştirmelerine ve Endüstri 4.0 teknolojilerine ulaşarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak bir "model fabrika" kurulması için kentte çalışmalara başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü öncülüğünde, KAYSO koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Oda'da model fabrika için istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları yürütmek üzere icra komitesi oluşturularak yol haritası belirlendi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, burada yaptığı konuşmada, Kayseri ile birlikte 5 ilde model fabrika kurulmasının planlandığını belirtti.

Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan model fabrika çalışmalarına başladık. Şu an Ankara ve Bursa'da model fabrika kuruldu. Kayseri ile birlikte 5 ilde daha kurulması planlanıyor. Biz de bu fabrikayı şehrimize, sanayicimize en faydalı olacak şekilde nasıl kurabiliriz, onun araştırmasını yapıyoruz. Arkadaşlarımız Ankara ve Bursa'daki fabrikaları yerinde inceledi. En kısa sürede model fabrikayı kurarak sanayicilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Fabrikayı Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü içinde kurmayı planlıyoruz. Yaklaşık 14 milyon liraya yapılacak yatırımın büyük bir kısmı Alman Yatırım Bankası tarafından sağlanacak hibe fonundan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından karşılanacak. Bu fabrika, KOBİ'lerimiz için uygulamalı eğitim merkezi olacak. Buradan, sanayicilerimiz, deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacak."

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kayseri Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci model fabrika

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