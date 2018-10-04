Kayseri'de model fabrika hamlesi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, KOBİ'ler başta olmak üzere mevcuttaki işletmelerin yalın üretim tekniklerini kullanarak süreçlerini iyileştirmelerine ve Endüstri 4.0 teknolojilerine ulaşarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak 'Model Fabrika’ kurulması için çalışmalara başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü önderliğinde, Kayseri Sanayi Odası koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında KAYSO’da ‘Model Fabrika İstişare Toplantısı’ yapıldı. Kayseri Sanayi Odası, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ve Oran Kalkınma Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları yürütmek üzere icra komitesi oluşturularak yol haritası belirlendi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Model Fabrika çalışmalarına başladık. Şu an Ankara ve Bursa olmak üzere iki ilimizde Model Fabrika kuruldu. Kayseri ile birlikte 5 ilde daha kurulması planlanıyor. Biz de bu fabrikayı şehrimize, sanayicimize en faydalı olacak şekilde nasıl kurabiliriz, onun araştırmasını yapıyoruz. Arkadaşlarımız Ankara ve Bursa’daki fabrikaları giderek yerinde incelediler. Bir süredir bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede model fabrikayı kurarak sanayicilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Fabrikayı Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü içerinde kurmayı planladıklarını belirten Başkan Büyüksimitci, yaklaşık 14 milyon TL’ye yapılacak yatırımın büyük bir kısmının Alman Yatırım Bankası (KfW) tarafından sağlanacak hibe fonundan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından karşılanacağını söyledi. Bu yatırımın Kayseri için büyük bir şans olduğunu dile getiren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, şöyle konuştu:

"Bu fabrika, KOBİ’lerimiz için uygulamalı eğitim merkezi olacak. Buradan sanayicilerimiz, deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacaklar. Dijital dönüşümün, teori ve uygulamasını gerçek bir üretim ortamında deneyerek öğrenecekler. Burada mühendisler, teknisyenler ve öğrenciler eğitim alacaklar. Ar-Ge çalışmaları yapacaklar. Üniversitelerimiz ile katma değeri yüksek ürünler tasarlayacaklar. Böylece, üniversite sanayi işbirliği de somut bir biçimde hayat bulmuş olacak."

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