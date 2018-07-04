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Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Dijital çağ iliklerimize kadar işledi.

Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları' toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Dijital çağ iliklerimize kadar işledi. E-ticaret olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimizdir. E-ticaret tehdit değil, fırsattır" dedi.
TOBB'un düzenlediği etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Borsası Recep Bağlamış, sponsor firma yöneticileri ve oda üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "TOBB Başkanı hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çünkü devir dijitalleşme devri. Tüm yaşamımızda dijitalleşme var. Oda ve üyelerimiz olarak e-ticaret ve e-ihracata çok önem veriyoruz. Artık kurumsallaşma ve markalaşma da çok önem kazandı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de "Teknoloji alıp bizi bir yerlere götürüyor. E-ticarette ne yazık ki gerideyiz. Türkiye'de e-ticaret yüzde 3,5'larda iken gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 10'u geçmiyor. Türkiye ve Kayseri için e-ticaret ve dijitalleşme olmazsa olmazdır" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise kendisinin elektronik mühendisi ve e-ticaret konusunda önemli bir firma sahibi olduğunu belirterek, "Dijitalleşmeyi yoğun olarak kullanan biri olarak size önerilerde bulunmak istiyorum" dedi. Çelik, şunları söyledi:
"Çağımız dijitalleşme çağı. O kadar ki dijitalleşme artık iliklerimize kadar işledi. Dijitalleşmenin yanı sıra donanımlı insan da önem kazandı. Hem belediyecilikte hem özel işimde hem kendi yaşantımda buna ayak uyduruyor. Görüyorum ki dijitalleşmeye ayak uyduramayan eriyip gidiyor. E-ticaret artık günümüzün olmaza olmazıdır, vazgeçilmezidir. E-ticaret bir tehdit değil, fırsattır. Otomasyonda günümüzde çok önem kazandı. Bir Kayserili olarak söylüyorum, robotlar öyle iyi ki SGK'sı yok, mesaisi yok, öğle yemeği yok, vergisi yok algısı yok. Belediyecilikten de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Akılı sulama sistemleri, akıllı aydınlatma gibi aydınlatmadan alabildiğince yararlanıyoruz."

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Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

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