Kayseri'de ulaşıma yerli elektrikli araçlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 18 metrelik tek körüklü 10, 25 metrelik çift körüklü 8 yeni nesil SILEO elektrikli otobüs alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüs alımı için düzenlenen ihaleyi Bozankaya firması kazandı. Yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen elektrikli otobüs ihalesini kazanan firma ile belediye arasında sözleşme imzalandı.

Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 10 adet 18 metrelik tek körüklü otobüs, 8 adet de 25 metrelik çift körüklü yeni nesil SILEO elektrikli otobüs için anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Türkiye'de düzenlenen tüm elektrikli otobüs ihalelerini kazandıklarını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Elektrikli otobüsümüz SILEO'nun ilk neslini 4 yıl önce ürettik. Bu araçlarımız Türkiye'de çeşitli illerde yaklaşık 3 yıldır sorunsuz şekilde yolcu taşıyor. Yeni nesil SILEO, hem çok konforlu hem de çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan ve dizel araçlara kıyasla yüzde 75'e yakın tasarruf sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400 kilometreye kadar mesafe kat edilebiliyor. Kayseri halkı eminiz raylı sistem araçlarımızdan sonra elektrikli otobüslerimizle de konforlu seyahatlerinden memnun kalacak."