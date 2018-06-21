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Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2017 yılı ilk bin ihracatçı sıralamasında Kayseri’den 13 firma yer aldı.

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2017 yılı ilk bin ihracatçı sıralamasında Kayseri’den 13 firma yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ilk bin İhracatçı Firma-2017 araştırmasına göre, en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirve 4 milyar 797 milyon dolarla yine Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin oldu. Sıralamada Kayseri’de 2016 yılındaki gibi yine 13 firmayla yer aldı. 2016’da 13 firmanın toplam ihracatı 714 Milyon 91 bin 469 dolar iken 2017 yılında bu rakamda düşüş yaşandı. Bu yıl firmaların toplam ihracatı 711 milyon 576 bin 910 dolar olarak gerçekleşti. Listede önceki yıla göre Boydak Holding bünyesindeki 4 firmanın da sıralamada geriye düşmesi dikkat çekti. Boydak Holding bünyesindeki firmaların ihracat toplamı 345 Milyon 121 bin 976 dolar iken, bu rakam 2017 yılında yüzde 8.78 oranında düşüş ile 314 Milyon 821 bin 596 dolar olarak gerçekleşti.
Buna göre 2 firmanın ismini açıklanmasını istemediği TİM’in ihracatçı firma araştırmasında ilk bine Kayseri’den giren firmalar ve sıralamaları şu şekilde:
108-Boyteks Tekstil, 167- Boydak Dış Tic., 211-Re-Ma Metal, 223-Hes Hacılar Elek, 230-ismi açıklanmadı, 266-Orta Anadolu, 373-Hasçelik Kablo, 417-Ceha Büro Mobilya, 567-Erbosan Erciyas, 762-Kayseri Metal, 778-İsmi açıklanmadı, 803 Metal Matris ve 814’üncü sırada Boyçelik Metal.
2016 sıralamasında 444’üncü sırada yer alan Çinkom Metal ile bininci sırada yer alan Almer Tekstil bu kez sıralamaya giremedi. Bu 2 firmanın yerine 2017 sıralamasında bu kez Hasçelik Kablo ve Kayseri Metal firmaları yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

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