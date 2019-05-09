Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki Yamula Barajı'nda avlanan gümüş balıkları, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yamula Barajı'nda 25 Mart'ta başlayan gümüş balığı avlanma sezonu sürüyor. Yamula Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, barajda yakalaması kolay olan gümüş balıklarını avlıyor. 9 balıkçı teknesinin katıldığı avda, yıllık 400 ton kotayla gümüş balığı avcılığı yapılıyor. Türkiye'de fazla tüketilmeyen gümüş balığını işleyen birkaç firma, başta Portekiz, İspanya ve İtalya olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediyor. Bu noktada gümüş balığı, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Balıkçılar, Yamula Barajı'nda iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti. Avlama sezonu 25 Mayıs'ta sona erecek.

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