Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, gece avlanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra İtalya ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Yahyalı'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde, kurbağa avcılığına başlandı. İlçeye bağlı Senirköy Mahallesi'ndeki kanal boyu güzergahı, 'avlak saha bölgesi' olarak belirlendi. Bu kapsamda av için başvuranlar, gece ava çıktı. Avcılar, el fenerleriyle taradıkları bölgede, eldiven taktıkları elleriyle topladıkları kurbağaları torbalara doldurdu. Görevlilerin denetim ve gözetiminde sabahın ilk ışıklarına kadar süren avda, çok sayıda kurbağa yakalandı. Yakalanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerine satılıp, burada işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

'BÖLGE UYGUNSA AVCILIĞA AÇILIYOR'

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, 15 Mayıs- 15 Temmuz'da av yasağı olması nedeniyle avlanma yapılamayacağı belirterek, "Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için kurbağa avlayacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurbağa avlanılacak bölgeden 6 ay ara ile yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak, Bakanlıkça belirlenen Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderilmektedir. Numuneler zirai ilaç kalıntıları ve ağır metaller yönünden incelenerek sonucu İl Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Analiz sonucu Bakanlığımızın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılmaktadır" dedi.

Avlama yapılan bölgede çok sayıda kurbağanın yakalandığını kaydeden Şahin, "Yahyalı ilçesinden 2016 yılında 70 bin 700 kilogram, 2017 yılında 64 bin 800 kilogram ve 2018 yılında 85 bin 500 kilogram canlı kurbağa sevk işlemleri yapılmıştır. Avcılık yoluyla toplanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir" diye konuştu.