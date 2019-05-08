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Kayseri'nin gümüş balığı Avrupa sofralarında

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

İç Anadolu'nun en büyük barajlarından Yamula'dan çıkarılan 400 ton gümüş balığı, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor - Ziraat Mühendisi Erkan Karadağ: - "Barajımızda yıllık 400 ton kotayla gümüş balığı avcılığı yapılmaktadır. Burada 9 tekneyle faaliyet gösterilmektedir"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin denizi olarak bilinen Yamula Barajı'nda tutulan tonlarca gümüş balığı İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde sofraları süslüyor.

Kayseri'ye 25 kilometre uzaklıktaki Yamula Baraj Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle yaklaşık 50 balıkçı 9 tekneyle açılarak manyat denilen ağlarla gümüş balığı yakalıyor.

Gümüş balıkları, Yamula Su Ürünleri ve Avcılık Kooperatifinin anlaşma yaptığı özel firmalarda işlendikten sonra Çanakkale'deki aracı firmalar tarafından İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Kocasinan İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Erkan Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümüş balığı avının bakanlık izniyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Avlanmanın zorlu bir süreç olduğunu belirten Karadağ, şunları kaydetti:

"Kooperatifimiz bu avcılık faaliyetini manyat ağlarını kullanarak yapabilmektedir. Bunların denetimi de tarafımızdan yapılmaktadır. Barajımızda yıllık 400 ton kotayla gümüş balığı avcılığı yapılmaktadır. Burada 9 tekneyle faaliyet gösterilmektedir. Bu teknelerin ve çalışan personelin isimleri il müdürlüğümüze bildirilmiştir. Hava şartlarına bağlı olarak avcılık değişkenlik gösterebilmektedir. Havanın durgun olduğu zamanlarda avcılık daha rahat yapılabilmektedir."

Karadağ, Yamula Barajı'ndan çıkarılan gümüş balıklarının Avrupa'nın birçok ülkesine gönderildiğini aktararak, "Yakalanan balıklar üstlerine buz atılarak kamyonlarla işleme tesislerine yollanmaktadır. İşlemesi yapılan balıklar, Avrupa'nın birçok ülkesine dondurulmuş ya da kızartılmış hazır gıda olarak ihraç edilmektedir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu balıkçılık Erkan Karadağ Gümüş balığı

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