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Kayseri'nin Tomarza ilçesi doğal gaza kavuştu

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Tomarza ilçesi doğal gaza kavuştu

İZMİR (AA) - SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz tarafından, 36 bin nüfuslu ilçe Tomarza'nın doğal gaza kavuştuğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 19,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlandığı ve doğal gazın 11 Ekim 2019 itibarıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek için teşekkürlerini dile getirerek, "Haziran 2019’dan beri Kayserigaz, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu sayede oldukça tecrübeli olduğumuz bir alanda daha Türkiye’de hizmet vermeye başladık. Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğal gaz dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketimiz bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini Türkiye’ye taşırken, gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin her aşamasında da yer almış oldu.” ifadelerini kullandı.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise, ilçeye doğal gaz verilmesi ile birlikte abonelik işlemlerinin de başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Develi ilçemizden çekilerek Tomarza’ya ulaşan hattımızdan ilk etapta merkez mahallelere doğal gaz verilecek, ardından köylere kadar ulaşılacak. Şu anda Tomarza ilçe merkezinde oluşturduğumuz abonelik merkezimiz ile başvuruları kabul etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde SOCAR Türkiye’nin tecrübesi ve bilgi birikimiyle yatırımlarımızı en hızlı şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Akbaba, Kayserigaz’ın 2018 sonuna kadar bölgeye yaptığı yatırımların toplamının 370 milyon lirayı aştığını ve bu yıl da 51 milyon liralık yatırımı tamamlayarak söz konusu rakamı 420 milyon liranın üzerine çıkaracaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz KAYSERİGAZ SOCAR Türkiye Tomarza

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