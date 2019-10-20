Kayseri'nin Tomarza ilçesi doğal gaza kavuştu

İZMİR (AA) - SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz tarafından, 36 bin nüfuslu ilçe Tomarza'nın doğal gaza kavuştuğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, 14 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 19,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlandığı ve doğal gazın 11 Ekim 2019 itibarıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek için teşekkürlerini dile getirerek, "Haziran 2019’dan beri Kayserigaz, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu sayede oldukça tecrübeli olduğumuz bir alanda daha Türkiye’de hizmet vermeye başladık. Azerbaycan ve Gürcistan’da yıllardır doğal gaz dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketimiz bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesini Türkiye’ye taşırken, gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin her aşamasında da yer almış oldu.” ifadelerini kullandı.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ise, ilçeye doğal gaz verilmesi ile birlikte abonelik işlemlerinin de başladığını belirterek, şunları kaydetti: