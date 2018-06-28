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Kayseri'ye 1 milyar dolarlık AVM projesi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

AVRUPA ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olduğu ifade edilen, 'KUMSmall Factory', Kayseri’de yapılacak.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AVRUPA ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olduğu ifade edilen, 'KUMSmall Factory', Kayseri’de yapılacak. 1 milyar dolara yakın yatırım maliyetiyle yükselen dev proje birçok farklı seçeneği bir araya getirecek. İş merkezleri, otel, eğlence merkezleri ile mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar ziyaretçilerine sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunacak ve başta Kayseri ve çevre illerde yaşayan 15 milyon kişinin yaşamında fark yaratacak AVM'nin tanıtımı bugün yapıldı.

​Kayseri Uluslararası Mobilya Sanayi tarafından 10 yıl önce başlanan proje ile hayata geçirilen Kumsmall Factory AVM'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuştu. Akkaş, "Erciyes’in büyüklüğünden ilham alınarak 1,5 milyon metrekareye yakın açık, 900 bin metrekare kapalı alana kuruldu. Konforu ve alışveriş keyfini bütünleştirerek 180 bin metrekare kiralanabilir alanda yer alan 400’ü aşan mağazasıyla modanın yeni başkenti olmak için dünyaca ünlü yerli ve yabancı markaları bünyesinde bir araya getirerek güçlü bir marka karması yarattı. Türkiye'nin alışveriş merkezi olma sloganıyla yola çıkan KUMSmall Factory, klasik bir alışveriş merkezi ile mobilya ve dekorasyon konseptini bir araya getirerek en fazla ürün seçeceğine sahip karma proje olacak. Yöresel ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlerin yer alacağı kafe ve restoranlar, hipermarket, spor salonları, wellness alanları, yapı market, sinema salonları, aqua park, eğlence merkezleri, buz pateni, bowling ve çocuk oyun alanları ile ziyaretçilerine ticari alanların dışında da seçenekler sunarak benzersiz bir cazibe merkezi olacak'' dedi.

AVM'nin yönetimini üstlenen GLA CEO'su Tahir Çelik de, AVM'nin bölgenin yeni buluşma noktası olacağına dikkat çekerek, ''Sıra dışı bir konseptle, sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanan Kumsmall Factory, bölgedeki illere bağlantıyı sağlayan kuzey çevre yolu üzerinde yer alıyor. Şehir merkezine uzaklığı 9 kilometre. Şehirlerarası otobüs terminali ve yeni yapılacak hızlı tren garına çok yakın bir konumda. Kayseri Havalimanı’na uzaklığı sadece 7dakika. Kayseri Şehir Hastanesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne ise yürüme mesafesinde. 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet verecek olan KUMSmall Factory, toplu taşıma kullanmak isteyen ziyaretçileri için de bir ilki gerçekleştiriyor ve içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Yani ulaşılması imkânsız bir büyüklükte, ama ulaşımı kolay olan bir proje'' diye konuştu.

MOBİLYANIN SİLİKON VADİSİ

KUMSmall Factory, AVM anlayışına yeni bir soluk ve bakış açısı getirip klasik AVM ile mobilya dekorasyon konseptini bir araya getiriyor ve mobilyasını da kendisi üretiyor. Toplamda 400 bin metrekare kapalı alan içerisinde 800 işyerinden oluşan modern mobilya üretim tesisleri yer alıyor. Üstelik bu üretim tesisleri KOBİ’lere tahsis ediliyor. Aynı zamanda mobilyanın AR-GE ve tasarım merkezi ile ortak makine parkından oluşan MOBİTEK (Mobilya alt yapısını geliştirme projesi) ile ülkeye birçok sektörde rol model olacak ve başta Kayseri olmak üzere mobilya sektörüne çok büyük bir büyüme ve ihracat potansiyeli getirecek bir projeye ev sahipliği yapıyor.

DOĞA DOSTU AVM

KUMSmall Factory tüm bunların yanı sıra güneş panelleri ve doğalgaz ile elektrik üreten 'trijenerasyon' sistemi ile kendi enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. Bu özel tasarımla 'Doğa Dostu AVM' olacak. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretlere ulaşım imkânı sağlayan, en yoğun havaalanlarından Kayseri Havaalanı KUMSmall Factory’e çok yakın ve uluslararası bölge havaalanı olarak hizmet veriyor. Yerli- yabancı turistler ile bölge nüfusunu katlayan gurbetçi ziyaretçiler de alışveriş merkezinin potansiyel müşterileri olacak. Yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, kalıpların ötesinde bir konseptle sektöre yön veremeye hazırlanan KUMSmall Factory, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi'nin projesiyle hayata geçecek. Merakla beklenen bu dev projenin yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ. firması tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory gelecek yıl 1 Nisan’da açılacak.

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