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KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, haziran ayında ihracat rakamlarında düşüş meydana geldiğini belirterek, "Bunun sebebi de Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması oldu.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, haziran ayında ihracat rakamlarında düşüş meydana geldiğini belirterek, "Bunun sebebi de Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması oldu. Bu tatillerde ülke ciddi gelir kaybediyor. Türkiye bu kadar tatil yapacak zengin bir ülke değil" dedi.
KAYSO Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. KAYSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.
'UÇAK SEFERLERİ ARTIRILMALI'
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Sanayi yatırımlarının daha fazla yapılması için sanayicinin el üstünde tutulması lazım. Kayseri’den bir başka yere gitmek istediğimizde uçak bileti bulmakta zorlanıyoruz. Bugün acil bir işimiz çıksa ya da yarın acilen bir yere gidecek olsak uçak bileti bulamıyoruz. Bulduğumuz biletler ise çok pahalı oluyor. Bir an önce uçak seferlerinin artırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor" diye konuştu.
Kayseri’nin yıllık 2,5 milyar dolar ihracat yaptığına da vurgu yapan Büyüksimitci, "İhracat rakamlarında ülkemizde ilk 10'da yer alan bir şehirde hava kargo terminali yok. Kayseri'ye en kısa sürede hava kargo terminalinin kazandırılması lazım" dedi.
'9 GÜNLÜK TATİL YAPACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİZ'
Haziran ayında ihracat rakamlarında düşüş yaşandığını da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Büyüksimitci, "Haziranda ülke genelinde olduğu gibi şehrimizin de ihracat rakamlarında düşüş meydana geldi. Bunun sebebi de Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması oldu. Bu tatillerde ülke ciddi gelir kaybediyor. Türkiye bu kadar tatil yapacak zengin bir ülke değil. Tabii ki, turizm gelirleri önemli ama ihracat bizim net döviz getirdiğimiz bir işlem. Birileri tatil yapıyor, ülke kaybediyor. Sanayici ise, tatilde SGK ve maaşları tam ödüyor. Bu sisteme bir çözüm getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerinin Irak, Almanya ve İtalya olduğunu, en fazla ihraç edilen kalemlerin ise, mobilya ve elektrikli ev aletlerinde gerçekleştirildiğini de söyleyerek, konuşmasını tamamladı.

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