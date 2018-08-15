KAYSO Başkanı Büyüksimitci: İhracatı artırmalı, ithalatı azaltmalıyız

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meslek komitelerinden 15, 17, 18, 19 ve 20'nci gruplara yönelik genişletilmiş meslek komitesinde yaptığı konuşmada, döviz kurundaki dalgalanmaya değinerek, "Üretimi, ihracatı ve katma değeri artırmalı, ithal ettiğimiz ürünleri azaltmalıyız. İnşallah hep birlikte, devleti ile milleti ile çalışıp, çabalayıp bu sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

KAYSO'da yapılan toplantıya, KAYSO Meclis Başkanlık Divanı, yönetim kurulu üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de katma değerli üretim yapan meslek kuruluşlarının komite toplantılarını yapmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, özellikle makine ihracatının aylık bazda Kayseri’de ihracatını en çok artıran sektörlerin başında geldiğini söyledi.

'İLK 7 AYDA 34 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPTIK'

Makine ve aksamlarında 2018’in ilk 7 ayında geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 62.1 oranında artış olduğunu açıklayan Büyüksimitci, "Burada ihracat artış oranımız gayet iyi ama rakamlarımız biraz küçük. İlk 7 ayda 34 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Dolayısı ile Türkiye sıralamasında çok yukarılarda değiliz. Daha üst sıralara çıkmak için biraz daha gayret göstermemiz lazım. Elektrikli ev aletleri grubunda artış hızımız 29,4 civarında. Makine aksamlarına göre düşük ama bu grupta Kayseri olarak Türkiye sıralamasında dördüncü sıradayız. Dolayısı ile Kayseri iyi yolda” dedi.

'ÜLKEMİZİN BU DÖNEMDE SANAYİCİLERİMİZE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR'

Başkan Büyüksimitci, yükselen döviz kurlarından daha az etkilenmek için özellikle üretim, ihracat ve markalaşma konularına ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız. Bu saldırı karşısında birlik ve beraberliğimizi korumak ve saflarımızı daha da sıklaştırmak zorundayız. Hükümetimizin açıklamış olduğu yeni ekonomik paketin başarılı olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır. Sanayici ve iş adamlarımızın bu süreçte panik olmadan işlerine daha iyi sarılmalıdır. Ülkemizin bu dönemde sanayicilerimize daha çok ihtiyacı var. Ülke olarak olmazsa olmazımız, üretim ve ihracat. Üretimi, ihracatı ve katma değeri artırmalı, ithal ettiğimiz ürünleri azaltmalıyız. İnşallah hep birlikte, devleti ile milleti ile çalışıp, çabalayıp bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bir kez daha Türk milletine oyun kuranların oyununu bozacağız" diye konuştu.

'İŞ VAR, ÇALIŞACAK ELEMAN BULAMIYORUZ'

Sanayicilerin en büyük sorunlarının başında nitelikli eleman sıkıntısı olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bir milyonu aşan gencimiz KPSS sınavlarına girdi. Devlet eleman alımını bırakmadığı sürece, sanayiciler olarak bizim kalifiye eleman konusunda her zaman sıkıntımız olacaktır. Eğitim sistemimizi kökten yenilemeliyiz. Teknik okulların cazibesini artırmamız lazım. Mevcut teknik liselerden çıkan birçok gencimiz heba oluyor. İş var, çalışacak eleman bulamıyoruz. TOBB bünyesinde meslek liseleri ile ilgili bir proje hazırladık. İnşallah hayata geçirebilirsek, eleman sorununu çözmüş oluruz” şeklinde sözlerini tamamladı.