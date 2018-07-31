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"Kazakistan, azınlık yatırımcı haklarının korunmasında lider"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madina Junusbekova: - "Yatırımcı haklarının korunması bizim için çok önemli. Kazakistan, azınlık yatırımcı haklarının korunmasında lider konumda"

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Madina Junusbekova, yatırımcı haklarının korunmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kazakistan, azınlık yatırımcı haklarının korunmasında lider konumda." dedi.

Junusbekova, Kazakistan’da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri ve temsilcileri için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Dünya Ekonomik Forumu Rekabet Gücü Endeksi göstergelerini iyileştirme çabalarını anlattı.

Kazakistan'ın Rekabet Gücü Endeksi 2017 sıralamasında 137 ülke arasında 57. olduğunu belirten Junusbekova, "Bu yıl Kazakistan’ın 12 basamak yükselerek 45. sıraya çıkmasını bekliyoruz. Son yıllarda devlet kurumlarının kontrol fonksiyonlarının kapsamlı revize edilmesine yönelik çalışmalarımız sürecinde iş ortamındaki idari engellerin sayısı azaldı. Kamu hizmetleri dijitalleşti." diye konuştu.

Junusbekova, yargı sisteminde davayı değerlendirme süresinin azaltıldığını, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin İngiliz hukukuna dayalı faaliyet gösterdiğini kaydederek, "Yatırımcı haklarının korunmasına büyük önem veriyoruz. Kazakistan, azınlık yatırımcı haklarının korunmasında lider konumda." dedi.

Kamu hizmetleri alımında "tek pencere" prensibinin uygulandığını aktaran Junusbekova, "En önemli hedefimiz, yatırım politikasının öngörülebilirliğini ve şeffaflığını iyileştirmek. Bunun için Kazakh Invest yatırım şirketini kurduk. Şirket, bütün yatırım projelerini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Junusbekova, ülkede yatırım ombudsman enstitüsünün yatırımcı haklarının korunması için destek verdiğini söyledi.

Asya ve Avrupa'yı bağlayan 21 bin kilometre uzunluğundaki kara yolunun Kazakistan'dan geçtiğine işaret eden Junusbekova, 2000’li yıllarından itibaren 11 bin kilometre yol inşa ettiklerini, 15 bin kilometre yolun tadilatını yaptıklarını bildirdi.

Junusbekova, Hazar denizindeki Aktau limanı kapasitesinin 11,5 milyon tona çıkarıldığını, gelecek yıllarda kapasiteyi 26 milyon tona çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Dünya petrol fiyatlarındaki düşüş ve devalüasyonun ülkenin makroekonomik göstergelerini etkilediğini ifade eden Junusbekova, ekonominin geçen yıl iyileştiğini, enflasyon oranının yüzde 7,1 olduğunu anlattı.

Sağlık ve eğitim alanında Kazakistan'ın küresel sıralamada 59. olduğunu, ülkede çocuk ölüm oranının son 3 yılda önemli ölçüde azaldığını belirten Junusbekova, gelecek yıl ortaokullarda kimya, fizik, biyoloji ve bilişim derslerinin İngilizce verileceğini bildirdi.

Junusbekova, 8 Kazak üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteler listesine girdiğini de söyledi.

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Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi

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