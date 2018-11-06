Kazakistan ticaret heyeti İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir heyet iş görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirdi.

ATAMEKEN'den yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Başkan Vekili Nuraly Bukeikhanov’un başkanlığını yaptığı ticaret heyetinde, enerji, tekstil, madencilik, eczacılık, havacılık, tarım, mühendislik, demir yolu, inşaat, ışıklandırma ve gıda endüstrileri alanında üretim yapan şirketlerin temsilcileri yer aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı ve ikili iş görüşmelerine Türkiye’den de 70'in üzerinde iş insanı katılım sağladı.

Açıklamada, toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Bukeikhanov, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin 1991 yılından bu yana Türk-Kazak ve Kazak-Türk İş Konseyleri çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile devam ettiğini kaydetti.

Bukeikhanov, ikili ticari ilişkilerine ivme kazandırmak ve iş hacmini artırmak amacıyla yakın zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği halinde kurulan Kazak-Türk Ortak Ticaret Odası'nın önce İstanbul, ardından Astana’da açılacak temsilcilikler üzerinden kasım ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Ortak Ticaret Odası vesilesiyle iki ülke arasındaki ticareti artırmak ve konsorsiyumlar oluşturmak hedefinin yanı sıra, her iki ülkenin de diğer Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Çin, Rusya Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki ihracat ve ticaret olanaklarına da daha kolay erişmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.