“Kazakistan-Türkiye ticareti 2 milyar dolara ulaştı”

Elif Varan-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye ile 90’lı yıllarda 30 milyon dolar olan ticari ilişkinin günümüzde 2 milyar dolara ulaştığına vurgu yaparak, “Bu ilişkileri geliştirmek kardeş ülke olarak bizim görevimiz” dedi. 'Orta Asya’nın Yükselen Yıldızı: Kazakistan' paneli Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal’ın konuşmacı olduğu panelde, Türkiye ile Kazakistan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri konuşuldu. " 'TEK KUŞAK TEL YOL' PROJESİNİN GEÇİŞ NOKTASIYIZ" Bağımsızlıklarından beri Kazakistan’a ilk gelen yatırımcıların Türk yatırımcılar olduğunu söyleyen Saparbekuly, “Türkiye’den gelen yatırımcılar, başlarda küçük ve orta ölçekli yatırımcılardı ama günümüzde Türkiye’nin önde gelen holding grupları yatırım, ticaret ve Kazakistan üzerinden özellikle Çin’e ihracat yapmakta. 2 bine yakın Türk iş adamı inşaattan, savunma sektörüne kadar uzanan geniş yelpazede faaliyet gösteriyor. Kazakistan, Batı ile Doğu arasında çok dengeli bir dış politika sürdürüyor. Bu politikanın dışında ekonomi politikamızda son yıllarda aktif hale geldi. Kazakistan, ‘Tek Kuşak Tek Yol’ uluslararası projesinin geçiş noktası. Batı ile Doğu arasındaki konteyner taşımacılığının yüzde 80’i Kazakistan üzerinden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KARDEŞLERİMİZİ KENDİ HALKIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ” Kazakistan’da yatırım yapanlara sanayi bölgesinden ücretsiz arsa verdiklerini söyleyen Saparbekuly, Kazakistan’a yatırım yapmak isteyenlere sağladıkları avantajları şöyle belirtti: “Denize çıkışımız yok ama deniz gibi iki tane büyük pazarımız var. Bunlar Rusya ve Çin. Yatırımcılar, Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya ve Çin’e ihracat yapabiliyor. Kazakistan büyük ya da orta ölçekli holdiglere bakmaksızın çok cazip fiyatlara, aşağı yukarı yüzde 7 civarında kredi sağlayabiliyor, yaptığınız yatırımların yüzde 30’unu geri dönüşüm olarak almanızı sağlıyor, çeşitli vergilerden muaf tutuluyorsunuz, sanayi bölgesinden ücretsiz arsa veriliyor. Yatırımcıların haklarını korumak için uluslararası standartta finans merkezi kuruldu. Bu merkezin içinde tamamı yabancı hakimlerden oluşan bir mahkeme faaliyete geçti. Kazakistan, dünyada yatırım yapılabilecek ilk 30 ülke arasında, bu da Türk iş adamları tarafından bir fırsat. Biz Türk kardeşlerimize kendi halkımız olarak bakıyoruz."